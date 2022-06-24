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  4. Шкриньяр согласовал пятилетний контракт с ПСЖ
Франция
24 июня 2022, 07:14 |
363
0

Шкриньяр согласовал пятилетний контракт с ПСЖ

Словенский защитник продолжит карьеру в Париже

24 июня 2022, 07:14 |
363
0
Шкриньяр согласовал пятилетний контракт с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр в ближайшее время официально станет игроком ПСЖ.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, словацкий футболист согласовал пятилетний контракт. В Париже Шкриньяр будет зарабатывать 7,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил за Шкриньяра 60 млн евро, «Интер» хочет 70 миллионов.

В сезоне-2021/2022 Шкриньяр провёл 47 матчей в составе «Интера» во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

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Источник твиттер Николо Скиры
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