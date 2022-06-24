Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус полностью согласовал контракт с Погба
Италия
24 июня 2022, 02:29 | Обновлено 24 июня 2022, 02:37
47
0

Ювентус полностью согласовал контракт с Погба

Французский хавбек продолжит карьеру в Серии А

24 июня 2022, 02:29 | Обновлено 24 июня 2022, 02:37
47
0
Ювентус полностью согласовал контракт с Погба
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

«Ювентус» согласовал последние детали контракта с полузащитником сборной Франции Полем Погба, у которого 30 июня истекает контракт с «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что 29-летний хавбек в течение двух недель прилетит в Италию для подписания контракта.

Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «МЮ» за 100 млн евро. Теперь француз достанется туринскому клубу бесплатно.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика подписала хавбека Ривер Плейта
Бохум подписал защитника Арсенала
Реал нацелился на лучшего бомбардира АПЛ
Ювентус Манчестер Юнайтед трансферы Поль Погба трансферы АПЛ трансферы Серии A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей ПАЛКИН: «Никто из легионеров Шахтера не будет играть в Украине»
Футбол | 23 июня 2022, 19:13 0
Сергей ПАЛКИН: «Никто из легионеров Шахтера не будет играть в Украине»
Сергей ПАЛКИН: «Никто из легионеров Шахтера не будет играть в Украине»

Клуб готов продавать игроков

Марлос может уехать в ОАЭ. Его карьера терпит крах в Атлетико Паранаэнсе
Футбол | 23 июня 2022, 22:53 1
Марлос может уехать в ОАЭ. Его карьера терпит крах в Атлетико Паранаэнсе
Марлос может уехать в ОАЭ. Его карьера терпит крах в Атлетико Паранаэнсе

Опытный бразилец с украинским паспортом почти не играет за команду своей мечты

Истборн. Цуренко не выйдет на четвертьфинальный матч
Теннис | 23.06.2022, 18:10
Истборн. Цуренко не выйдет на четвертьфинальный матч
Истборн. Цуренко не выйдет на четвертьфинальный матч
Биатлон уже не тот. IBU внес значительные правки в регламент соревнований
Биатлон | 23.06.2022, 11:50
Биатлон уже не тот. IBU внес значительные правки в регламент соревнований
Биатлон уже не тот. IBU внес значительные правки в регламент соревнований
Коваленко может остаться в Специи еще на год
Футбол | 23.06.2022, 22:30
Коваленко может остаться в Специи еще на год
Коваленко может остаться в Специи еще на год
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона, Бавария, Милан и еще 7 клубов претендуют на таланта Динамо
Барселона, Бавария, Милан и еще 7 клубов претендуют на таланта Динамо
23.06.2022, 16:40
Футбол
Трансфер Мудрика в Байер может сорваться: известна причина
Трансфер Мудрика в Байер может сорваться: известна причина
23.06.2022, 10:14 1
Футбол
ВИДЕО. Беспилотник-камикадзе ударил по НПЗ в Ростовской области
ВИДЕО. Беспилотник-камикадзе ударил по НПЗ в Ростовской области
22.06.2022, 12:40 3
Война
ЛЬЮИС: «Виталий Кличко участвует в самой большой битве в своей жизни»
ЛЬЮИС: «Виталий Кличко участвует в самой большой битве в своей жизни»
22.06.2022, 13:11 1
Бокс
Калинина переиграла Путинцеву на пути в четвертьфинал турнира в Истборне
Калинина переиграла Путинцеву на пути в четвертьфинал турнира в Истборне
22.06.2022, 21:42 11
Теннис
Усик или Джошуа. Уайлдер назвал своего фаворита в реванше
Усик или Джошуа. Уайлдер назвал своего фаворита в реванше
22.06.2022, 21:20
Бокс
Несостоявшийся гений Шахтера
Несостоявшийся гений Шахтера
22.06.2022, 06:20 2
Футбол
Жан-Пьер Папен: единственный официально признанный гений Лиги 1 до Месси
Жан-Пьер Папен: единственный официально признанный гений Лиги 1 до Месси
23.06.2022, 05:00 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем