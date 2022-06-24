Ювентус полностью согласовал контракт с Погба

«Ювентус» согласовал последние детали контракта с полузащитником сборной Франции Полем Погба, у которого 30 июня истекает контракт с «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что 29-летний хавбек в течение двух недель прилетит в Италию для подписания контракта.

Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «МЮ» за 100 млн евро. Теперь француз достанется туринскому клубу бесплатно.