Италия24 июня 2022, 02:29 | Обновлено 24 июня 2022, 02:37
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Ювентус полностью согласовал контракт с Погба
Французский хавбек продолжит карьеру в Серии А
24 июня 2022, 02:29 | Обновлено 24 июня 2022, 02:37
47
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«Ювентус» согласовал последние детали контракта с полузащитником сборной Франции Полем Погба, у которого 30 июня истекает контракт с «Манчестер Юнайтед».
Ожидается, что 29-летний хавбек в течение двух недель прилетит в Италию для подписания контракта.
Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «МЮ» за 100 млн евро. Теперь француз достанется туринскому клубу бесплатно.
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