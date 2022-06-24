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  4. Экс-игрок Интера возглавил Галатасарай
Турция
24 июня 2022, 00:07 |
178
0

Экс-игрок Интера возглавил Галатасарай

Окан Бурук стал главным тренером стамбульского клуба

24 июня 2022, 00:07 |
178
0
Экс-игрок Интера возглавил Галатасарай
Getty Images/Global Images Ukraine. Окан Бурук

«Галатасарай» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Окана Бурука. Презентация 48-летнего специалиста состоится в пятницу, 24 июня.

В качестве игрока Окан защищал цвета «Галатасарая» в 1991 – 2001 и 2006 – 2008 годах. Также известен по выступлениями за «Интер», «Бешикташ» и «Истанбул», который возглавлял в 2019 – 2021 годах.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Галатасарай» рассматривал кандидатуру Паулу Фонсеки.

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Окан Бурук Галатасарай
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Источник ФК Галатасарай
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