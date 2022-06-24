Экс-игрок Интера возглавил Галатасарай

«Галатасарай» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Окана Бурука. Презентация 48-летнего специалиста состоится в пятницу, 24 июня.

В качестве игрока Окан защищал цвета «Галатасарая» в 1991 – 2001 и 2006 – 2008 годах. Также известен по выступлениями за «Интер», «Бешикташ» и «Истанбул», который возглавлял в 2019 – 2021 годах.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Галатасарай» рассматривал кандидатуру Паулу Фонсеки.