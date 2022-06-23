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  4. Дембеле решил остаться в Барселоне
Испания
23 июня 2022, 22:45 |
162
0

Дембеле решил остаться в Барселоне

Французский вингер продлит контракт с «Барселоной»

23 июня 2022, 22:45 |
162
0
Дембеле решил остаться в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» истекает в конце июня. Долгое время вингер выбирал между разными вариантами продолжения карьеры.

Однако, по информации испанских СМИ, Дембеле все же принял решение остаться с «Барселоной» и продлит контракт.

Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. В сезоне 2021/2022 на счету 25-летнего француза 2 гола и 13 ассистов в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

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Источник AS
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