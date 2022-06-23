Реал пытается подписать звезду Интера

«Реал» Мадрид проявляет интерес к полузащитнику «Интера» Николо Бареллу. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Реал» готов включить в сделку двух своих игроков – Начо Фернандеса и Дани Себальоса. Однако в «Интере» считают Бареллу неприкасаемым и, скорее всего, предложение «Реала» отклонят.

В сезоне 2021/2022 на счету Бареллы 4 гола и 13 ассистов в 48 матчах за «Интер» во всех турнирах. Контракт 25-летнего итальянца рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.