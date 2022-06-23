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Испания
23 июня 2022, 22:08 |
744
0

Реал пытается подписать звезду Интера

Николо Бареллу хотят видеть в Мадриде

23 июня 2022, 22:08 |
744
0
Реал пытается подписать звезду Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Барелла

«Реал» Мадрид проявляет интерес к полузащитнику «Интера» Николо Бареллу. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Реал» готов включить в сделку двух своих игроков – Начо Фернандеса и Дани Себальоса. Однако в «Интере» считают Бареллу неприкасаемым и, скорее всего, предложение «Реала» отклонят.

В сезоне 2021/2022 на счету Бареллы 4 гола и 13 ассистов в 48 матчах за «Интер» во всех турнирах. Контракт 25-летнего итальянца рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

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Источник Calciomercatoweb.it
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