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  4. Истборн. Людмила Киченок вышла в полуфинал в паре
WTA
23 июня 2022, 20:40 |
170
0

Истборн. Людмила Киченок вышла в полуфинал в паре

Украинка вместе с Аленой Остапенко одержали очередную победу

23 июня 2022, 20:40 |
170
0
Истборн. Людмила Киченок вышла в полуфинал в паре
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал травяного турнира WTA в Истборне в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка вместе с Аленой Остапенко из Латвии в трех сетах одержали волевую победу над британским дуэтом Харриет Дарт/Хизер Уотсон. Матч продолжался 1 час и 19 минут.

1/4 финала

Людмила Киченок/Алена Остапенко – Харриет Дарт/Хизер Уотсон – 4:6, 6:1, 10:3

Завтра в полуфинале Киченок и Остапенко сыграют с китайским дуэтом Ифань Сюй/Чжаосюань Ян. Вчера украино-латвийский дуэт обыграл Николь Меликар и Чжан Шуай.

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WTA Истборн Людмила Киченок Алена Остапенко
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Источник Sport.ua
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Александр Ад
хоч якась втіха сьогодні
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