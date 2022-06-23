Истборн. Людмила Киченок вышла в полуфинал в паре
Украинка вместе с Аленой Остапенко одержали очередную победу
Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал травяного турнира WTA в Истборне в парном разряде.
В матче 1/4 финала украинка вместе с Аленой Остапенко из Латвии в трех сетах одержали волевую победу над британским дуэтом Харриет Дарт/Хизер Уотсон. Матч продолжался 1 час и 19 минут.
1/4 финала
Людмила Киченок/Алена Остапенко – Харриет Дарт/Хизер Уотсон – 4:6, 6:1, 10:3
Завтра в полуфинале Киченок и Остапенко сыграют с китайским дуэтом Ифань Сюй/Чжаосюань Ян. Вчера украино-латвийский дуэт обыграл Николь Меликар и Чжан Шуай.
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