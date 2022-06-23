Истборн. Людмила Киченок вышла в полуфинал в паре

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал травяного турнира WTA в Истборне в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка вместе с Аленой Остапенко из Латвии в трех сетах одержали волевую победу над британским дуэтом Харриет Дарт/Хизер Уотсон. Матч продолжался 1 час и 19 минут.

1/4 финала

Людмила Киченок/Алена Остапенко – Харриет Дарт/Хизер Уотсон – 4:6, 6:1, 10:3

Завтра в полуфинале Киченок и Остапенко сыграют с китайским дуэтом Ифань Сюй/Чжаосюань Ян. Вчера украино-латвийский дуэт обыграл Николь Меликар и Чжан Шуай.