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  4. Киченок и Остапенко пробились в парный четвертьфинал в Истборне
WTA
21 июня 2022, 22:36 |
172
1

Киченок и Остапенко пробились в парный четвертьфинал в Истборне

Удалось обыграть третьих сеяных

21 июня 2022, 22:36 |
172
1
Киченок и Остапенко пробились в парный четвертьфинал в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Истборне.

В первом круге украинка в дуэте с  Аленой Остапенко из Латвии переиграла третий сеяный дуэт Николь Мелихар / Чжан Шуай.

Истборн. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Николь Меликар / Чжан Шуай – 4:6, 6:4, 10-8

Далее по сетке победительницы матча Кравчик / Роджерс – Дарт / Уотсон.

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Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Истборн
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Источник Sport.ua
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