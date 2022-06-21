WTA21 июня 2022, 22:36 |
172
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Киченок и Остапенко пробились в парный четвертьфинал в Истборне
Удалось обыграть третьих сеяных
21 июня 2022, 22:36 |
172
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Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Истборне.
В первом круге украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии переиграла третий сеяный дуэт Николь Мелихар / Чжан Шуай.
Истборн. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Николь Меликар / Чжан Шуай – 4:6, 6:4, 10-8
Далее по сетке победительницы матча Кравчик / Роджерс – Дарт / Уотсон.
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