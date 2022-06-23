Украина. Премьер лига23 июня 2022, 17:59 |
122
0
Тренер Александрии: «Продление Ковальца? Вопросы к руководству»
Юрий Гура рассказал о ситуации с игроками в клубе
23 июня 2022, 17:59 |
122
0
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура сообщил, как команда будет комплектоваться перед сезоном 2022/23.
«Просматриваем новичков. Думаю, найдутся.
Продлением контракта с Кириллом Ковальцом? Вопросы к руководству.
Ждем своих футболистов, украинских. По Устименко… Он ушел, но футболист хороший», - сказал Гура.
Ранее сообщалось, что Ковалец может перейти в «Днепр-1».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 июня 2022, 14:29 0
Бразильцы арендуют вингера с обязательством выкупа
Футбол | 23 июня 2022, 05:00 1
Рассказываем о карьере легендарного JPP, поигравшего за «Марсель», «Милан» и «Баварию»
Олимпийские игры | 23.06.2022, 13:12
Бокс | 22.06.2022, 21:20
Киберспорт | 22.06.2022, 22:27
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.06.2022, 06:20 2
21.06.2022, 18:45
22.06.2022, 22:10 4
23.06.2022, 07:00
22.06.2022, 19:05 4
22.06.2022, 13:11 1
Футбол