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  4. Тренер Александрии: «Продление Ковальца? Вопросы к руководству»
Украина. Премьер лига
23 июня 2022, 17:59 |
122
0

Тренер Александрии: «Продление Ковальца? Вопросы к руководству»

Юрий Гура рассказал о ситуации с игроками в клубе

23 июня 2022, 17:59 |
122
0
Тренер Александрии: «Продление Ковальца? Вопросы к руководству»
ФК Александрия. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура сообщил, как команда будет комплектоваться перед сезоном 2022/23.

«Просматриваем новичков. Думаю, найдутся.

Продлением контракта с Кириллом Ковальцом? Вопросы к руководству.

Ждем своих футболистов, украинских. По Устименко… Он ушел, но футболист хороший», - сказал Гура.

Ранее сообщалось, что Ковалец может перейти в «Днепр-1».

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Александрия Украинская Премьер-лига Юрий Гура
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Источник FanDay
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