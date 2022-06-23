Тренер Александрии: «Продление Ковальца? Вопросы к руководству»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура сообщил, как команда будет комплектоваться перед сезоном 2022/23.

«Просматриваем новичков. Думаю, найдутся.

Продлением контракта с Кириллом Ковальцом? Вопросы к руководству.

Ждем своих футболистов, украинских. По Устименко… Он ушел, но футболист хороший», - сказал Гура.

Ранее сообщалось, что Ковалец может перейти в «Днепр-1».