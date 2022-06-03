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  4. Перед еврокубками. Днепр-1 хочет подписать украинских хавбеков
Украина. Премьер лига
03 июня 2022, 20:32 | Обновлено 03 июня 2022, 20:42
877
0

Перед еврокубками. Днепр-1 хочет подписать украинских хавбеков

Танковский и Ковалец могут оказаться в составе «Днепра-1»

03 июня 2022, 20:32 | Обновлено 03 июня 2022, 20:42
877
0
Перед еврокубками. Днепр-1 хочет подписать украинских хавбеков
fco.com.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» рассматривает возможность подписать двух украинских полузащитников.

Клубу интересны хавбеки Вячеслав Танковский, который выступает за «Металлист», и лидер «Александрии» Кирилл Ковалец.

«Днепр-1» понимает, что легионеров, скорее всего, в составе не будет, а команде еще предстоят матчи квалификации Лиги Европы, поэтому нужно искать игроков.

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Источник Циганик LIVE
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