Украина. Премьер лига03 июня 2022, 20:32 | Обновлено 03 июня 2022, 20:42
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Перед еврокубками. Днепр-1 хочет подписать украинских хавбеков
Танковский и Ковалец могут оказаться в составе «Днепра-1»
03 июня 2022, 20:32 | Обновлено 03 июня 2022, 20:42
877
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По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» рассматривает возможность подписать двух украинских полузащитников.
Клубу интересны хавбеки Вячеслав Танковский, который выступает за «Металлист», и лидер «Александрии» Кирилл Ковалец.
«Днепр-1» понимает, что легионеров, скорее всего, в составе не будет, а команде еще предстоят матчи квалификации Лиги Европы, поэтому нужно искать игроков.
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