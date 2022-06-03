Перед еврокубками. Днепр-1 хочет подписать украинских хавбеков

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» рассматривает возможность подписать двух украинских полузащитников.

Клубу интересны хавбеки Вячеслав Танковский, который выступает за «Металлист», и лидер «Александрии» Кирилл Ковалец.

«Днепр-1» понимает, что легионеров, скорее всего, в составе не будет, а команде еще предстоят матчи квалификации Лиги Европы, поэтому нужно искать игроков.