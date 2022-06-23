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  4. Истборн. Калинина проиграла действующей чемпионке
WTA
23 июня 2022, 17:55 | Обновлено 23 июня 2022, 17:59
1661
11

Истборн. Калинина проиграла действующей чемпионке

Ангелина не смогла обыграть Алену Остапенко

23 июня 2022, 17:55 | Обновлено 23 июня 2022, 17:59
1661
11
Истборн. Калинина проиграла действующей чемпионке
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) завершила выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В 1/4 финала украинка уступила восьмой сеяной Алене Остапенко из Латвии (№14 WTA), которая в прошлом году брала титул на этих кортах.

Истборн. 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Алене Остапенко (Латвия) – 3:6, 2:6

Это была вторая встреча теннисисток, Калинина снова проиграла. Для Ангелины это был первый четвертьфинал турнира WTA на траве.

В следующем круге Остапенко сразится против Камилы Джорджи из Италии (№26 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Павло Бубенко
Как ни печально, но надо объективно признать - Остапенко просто сильнее Ангелины практически во всех компонентах игры!
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+3
Stanislav Matusevych
На жаль, цілком прогнозовано. Я тільки ніяк не збагну, як Остапенко зараз вдало грає із такою зайвою вагою. Ще й у парі багато вдається. Вона ж не Серена у жодному разі.
Сьогодні ще Леся,  але в неї шанси зовсім примарні. І так стрибнула вище голови.
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+3
Stanislav Matusevych
У Лесі шансів було обмаль, а лікоть болить. Правильно, що знялася. Трохи очок піднабрала в Істборні, тепер хай трохи грошей заробить на Вімблдоні.
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+2
Александр Науменко
Якось безропотно пливла за течією. Повинна була включати арітмію, а так жодного вкороченного, все на ракетку суперниці. Бажаю подальших успіхів на Альбіоні.
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+2
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aleks8-48
Такого колобка может скушать только лиса Даяна.
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+1
Александр Ад
Геля по ходу так і не знайшла,як протистояті такой грі Олени,і відчуваеться  що не встигла відновитися....
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+1
Володимир Коваленко
Здалося що вибудувати успішний план гри не вийшло
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0
Santk86
Леся не выдержала такой нагрузки и снялась
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0
Spectra
Ужасный день! Геля проиграла, Леся снялась, Катарина на данную минуту проигрывает, Надя Киченок проиграла. Просто не наш день...
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0
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