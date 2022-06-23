Истборн. Калинина проиграла действующей чемпионке
Ангелина не смогла обыграть Алену Остапенко
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) завершила выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.
В 1/4 финала украинка уступила восьмой сеяной Алене Остапенко из Латвии (№14 WTA), которая в прошлом году брала титул на этих кортах.
Истборн. 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Алене Остапенко (Латвия) – 3:6, 2:6
Это была вторая встреча теннисисток, Калинина снова проиграла. Для Ангелины это был первый четвертьфинал турнира WTA на траве.
В следующем круге Остапенко сразится против Камилы Джорджи из Италии (№26 WTA).
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