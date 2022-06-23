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Украина. Вторая лига
23 июня 2022, 17:36 |
344
1

Клуб Первой лиги Альянс сменит название на Викторию

В организации проходит смена собственника

23 июня 2022, 17:36 |
344
1
Клуб Первой лиги Альянс сменит название на Викторию
ФК Альянс

Представитель Первой лиги «Альянс» из Липовой Долиныпланирует сменить название на «Виктория». Это следующий шаг в процессе смены собственника клуба.

Ранее президентом «Альянса» стал Сергей Бондаренко, а директором клуба – Геннадий Ткаленко. Именно Бондаренко и Ткаленко приводили клуб из Николаевки к успехам в чемпионате Украины среди аматоров и дебюту во Второй Лиге. Также «Альянс» на должность главного тренера пригласил Анатолия Бессмертного.

В недоигранном из-за масштабной военной агрессии россии чемпионате Украины сезона-2021/2022 в Первой лиге «Альянс» финишировал на третьем месте. «Виктория» в Группе «Б» Второго дивизиона была десятой.

Новые чемпионаты на уровне ПФЛ стартует должны стартовать в конце августа или в начале сентября.

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Альянс Липовая Долина Первая лига Украины
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Источник Sportarena
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Они не подумали с какой буквы название клуба будет начинаться на английском?
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