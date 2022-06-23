Клуб Первой лиги Альянс сменит название на Викторию
В организации проходит смена собственника
Представитель Первой лиги «Альянс» из Липовой Долиныпланирует сменить название на «Виктория». Это следующий шаг в процессе смены собственника клуба.
Ранее президентом «Альянса» стал Сергей Бондаренко, а директором клуба – Геннадий Ткаленко. Именно Бондаренко и Ткаленко приводили клуб из Николаевки к успехам в чемпионате Украины среди аматоров и дебюту во Второй Лиге. Также «Альянс» на должность главного тренера пригласил Анатолия Бессмертного.
В недоигранном из-за масштабной военной агрессии россии чемпионате Украины сезона-2021/2022 в Первой лиге «Альянс» финишировал на третьем месте. «Виктория» в Группе «Б» Второго дивизиона была десятой.
Новые чемпионаты на уровне ПФЛ стартует должны стартовать в конце августа или в начале сентября.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Похоже, лидер киевлян последних лет больше не видит себя в УПЛ
Самба Диалло очень востребован на трансферном рынке Европы