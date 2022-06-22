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  4. Хотели в УПЛ. Оболонь и Альянс готовы к сезону в Первой лиге
Украина. Первая лига
22 июня 2022, 22:52 |
514
0

Хотели в УПЛ. Оболонь и Альянс готовы к сезону в Первой лиге

Об этом рассказал президент ПФЛ Александр Каденко

22 июня 2022, 22:52 |
514
0
Хотели в УПЛ. Оболонь и Альянс готовы к сезону в Первой лиге
fc.obolon.ua

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о том, что «Оболонь» и «Альянс» готовы продолжать выступления в Первой лиге, несмотря на недовольство решением УПЛ.

Команды хотели получить право сыграть в элите.

- Как себя чувствуют Оболонь и Альянс, ведь они заявляли о желании провести стыковые матчи за право играть в УПЛ?

– Сейчас команды присутствовали на совещании и подтвердили, что они готовятся к сезону и как можно скорее хотят знать формат и так далее, чтобы начать подготовку.

– Какая самая главная проблема в проведении чемпионата?

– Война. Я думаю, что все отлично видели картину, которая складывалась в украинском футболе в УПЛ и Первой и Второй лиге.

Мы выходили на четкий формат, должен был быть нормальный обмен команд между чемпионатами: спортивный принцип, стыковые матчи как из Первой в УПЛ, так и со Второй в Первую лигу. Количество команд, которое могло попасть в то время из Второй лиги в Первую, могло быть и пять, а не четыре.

В данной ситуации, в которой мы сейчас находимся, мы должны пойти друг другу навстречу и найти оптимальные решения для того, чтобы сохранить украинский футбол и тех людей, которые занимаются развитием футбола и поддержкой инфраструктуры. Потому что они содержат клубы, они тоже платят налоги в бюджет Украины.

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Первая лига Украины Оболонь Киев Альянс Липовая Долина Александр Каденко
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Источник FanDay
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