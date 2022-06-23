Молодежные турниры23 июня 2022, 17:28 |
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Георгий СУДАКОВ: «Доволен жеребьевкой. Украина U21 должна выходить на Евро»
Хавбек рад, что выпало сыграть против Словакии
23 июня 2022, 17:28 |
386
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Лидер молодежной сборной Украины Георгий Судаков считает, что команде по силам обыграть Словакию U-21 в плей-офф и выйти на Евро-2023.
«Жеребьевкой я доволен. Да, мы играли со Словакией на турнире в Турции, но тогда нам не повезло. Поэтому в матчах плей-офф попытаемся взять реванш».
«Мы уверены в своих силах, сборная Украины должна выходить на Евро», - сказал Судаков.
Матчи плей-офф пройдут в сентябре.
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