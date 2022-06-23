Георгий СУДАКОВ: «Доволен жеребьевкой. Украина U21 должна выходить на Евро»

Лидер молодежной сборной Украины Георгий Судаков считает, что команде по силам обыграть Словакию U-21 в плей-офф и выйти на Евро-2023.

«Жеребьевкой я доволен. Да, мы играли со Словакией на турнире в Турции, но тогда нам не повезло. Поэтому в матчах плей-офф попытаемся взять реванш».

«Мы уверены в своих силах, сборная Украины должна выходить на Евро», - сказал Судаков.

Матчи плей-офф пройдут в сентябре.