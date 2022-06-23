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  4. Георгий СУДАКОВ: «Доволен жеребьевкой. Украина U21 должна выходить на Евро»
Молодежные турниры
23 июня 2022, 17:28 |
386
0

Георгий СУДАКОВ: «Доволен жеребьевкой. Украина U21 должна выходить на Евро»

Хавбек рад, что выпало сыграть против Словакии

23 июня 2022, 17:28 |
386
0
Георгий СУДАКОВ: «Доволен жеребьевкой. Украина U21 должна выходить на Евро»
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер молодежной сборной Украины Георгий Судаков считает, что команде по силам обыграть Словакию U-21 в плей-офф и выйти на Евро-2023.

«Жеребьевкой я доволен. Да, мы играли со Словакией на турнире в Турции, но тогда нам не повезло. Поэтому в матчах плей-офф попытаемся взять реванш».

«Мы уверены в своих силах, сборная Украины должна выходить на Евро», - сказал Судаков.

Матчи плей-офф пройдут в сентябре.

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Георгий Судаков сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21
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Источник Украинская ассоциация футбола
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