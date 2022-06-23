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  4. Барселона пыталась вернуть Суареса, но он отказал клубу
Испания
23 июня 2022, 16:49 |
686
0

Барселона пыталась вернуть Суареса, но он отказал клубу

Уругвайский форвард отклонил предложение каталонцев

23 июня 2022, 16:49 |
686
0
Барселона пыталась вернуть Суареса, но он отказал клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

«Барселона» была намерена вернуть в состав форварда Луиса Суареса.

Как сообщает испанская пресса, каталонский клуб связался с нападающим, чтобы обсудить возможное возвращение, как только узнал, что игрок атаки покинет «Атлетико».

При этом «Барселона» сразу дала уругвайцу понять, что он является резервным вариантом клуба: его попросили подождать до августа, так как главная цель «блауграны» – форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

Суарес отказал каталонскому клубу.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Суарес провел в составе «Атлетико» 35 матчей, в которых отметился 11 голами и 2 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Суарес согласовал контракт с «Ривер Плейт».

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Источник Sport.es
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