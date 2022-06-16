Суарес согласовал контракт с Ривер Плейт

Нападающий мадридского «Атлетико» и национальной сборной Уругвая Луис Суарес продолжит карьеру в «Ривер Плейт».

Уругваец достиг договоренности с аргентинским клубом. В выходные форвард отправится в Буэнос-Айрес для урегулирования последних деталей, а чуть позже о переходе будет объявлено официально. Он уйдет из «Атлетико» свободным агентом.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Суарес провел в составе «Атлетико» 35 матчей, в которых отметился 11 голами и 2 результативными передачами.