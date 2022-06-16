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  4. Суарес согласовал контракт с Ривер Плейт
Аргентина
16 июня 2022, 09:00 | Обновлено 16 июня 2022, 09:13
230
0

Суарес согласовал контракт с Ривер Плейт

Уругваец достиг договоренности с аргентинским клубом

16 июня 2022, 09:00 | Обновлено 16 июня 2022, 09:13
230
0
Суарес согласовал контракт с Ривер Плейт
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Нападающий мадридского «Атлетико» и национальной сборной Уругвая Луис Суарес продолжит карьеру в «Ривер Плейт».

Уругваец достиг договоренности с аргентинским клубом. В выходные форвард отправится в Буэнос-Айрес для урегулирования последних деталей, а чуть позже о переходе будет объявлено официально. Он уйдет из «Атлетико» свободным агентом.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Суарес провел в составе «Атлетико» 35 матчей, в которых отметился 11 голами и 2 результативными передачами.

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