Аргентина16 июня 2022, 09:00 | Обновлено 16 июня 2022, 09:13
230
0
Суарес согласовал контракт с Ривер Плейт
Уругваец достиг договоренности с аргентинским клубом
16 июня 2022, 09:00 | Обновлено 16 июня 2022, 09:13
230
0
Нападающий мадридского «Атлетико» и национальной сборной Уругвая Луис Суарес продолжит карьеру в «Ривер Плейт».
Уругваец достиг договоренности с аргентинским клубом. В выходные форвард отправится в Буэнос-Айрес для урегулирования последних деталей, а чуть позже о переходе будет объявлено официально. Он уйдет из «Атлетико» свободным агентом.
В прошедшем сезоне Ла Лиги Суарес провел в составе «Атлетико» 35 матчей, в которых отметился 11 голами и 2 результативными передачами.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 16 июня 2022, 06:55 1
Времени у Василия не так уж много
Футбол | 15 июня 2022, 20:47 1
Специалист считает, что наши оказались не готовы
Война | 15.06.2022, 08:33
Футбол | 15.06.2022, 23:12
Футбол | 15.06.2022, 15:10
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.06.2022, 19:57 8
15.06.2022, 13:18 18
14.06.2022, 22:40
15.06.2022, 14:20 4
14.06.2022, 18:43 2
14.06.2022, 23:36 25
14.06.2022, 12:38 3
15.06.2022, 15:59