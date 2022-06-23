Верес объявил об уходе пятерых футболистов

«Верес» официально сообщил, что клуб покинули сразу пятеро футболистов.

Клуб попрощался с вратарем Артемом Кичаком, а также защитниками Игорем Солдатом, Романом Гончаренко и Дмитрием Махневым, а также полузащитником Никитой Полюляхом.

У всех футболистов закончились контракты с «Вересом».

Ранее тренер команды Юрий Вирт рассказал о положении дел в «Вересе».