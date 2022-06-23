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Украина. Премьер лига
23 июня 2022, 16:15 | Обновлено 23 июня 2022, 16:16
317
0

Верес объявил об уходе пятерых футболистов

Клуб покинули Кичак, Гончаренко и другие

23 июня 2022, 16:15 | Обновлено 23 июня 2022, 16:16
317
0
Верес объявил об уходе пятерых футболистов
ФК Верес. Роман Гончаренко

«Верес» официально сообщил, что клуб покинули сразу пятеро футболистов.

Клуб попрощался с вратарем Артемом Кичаком, а также защитниками Игорем Солдатом, Романом Гончаренко и Дмитрием Махневым, а также полузащитником Никитой Полюляхом.

У всех футболистов закончились контракты с «Вересом».

Ранее тренер команды Юрий Вирт рассказал о положении дел в «Вересе».

 

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Верес Ровно Артем Кичак Роман Гончаренко
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Источник Sport.ua
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