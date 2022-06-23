Украина. Премьер лига23 июня 2022, 16:15 | Обновлено 23 июня 2022, 16:16
317
0
Верес объявил об уходе пятерых футболистов
Клуб покинули Кичак, Гончаренко и другие
23 июня 2022, 16:15 | Обновлено 23 июня 2022, 16:16
317
0
«Верес» официально сообщил, что клуб покинули сразу пятеро футболистов.
Клуб попрощался с вратарем Артемом Кичаком, а также защитниками Игорем Солдатом, Романом Гончаренко и Дмитрием Махневым, а также полузащитником Никитой Полюляхом.
У всех футболистов закончились контракты с «Вересом».
Ранее тренер команды Юрий Вирт рассказал о положении дел в «Вересе».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 июня 2022, 15:56 0
Киевляне дважды встретятся с французским клубом
Бокс | 23 июня 2022, 15:30 2
Простой Васи сказывается на его позициях
Другие виды | 22.06.2022, 23:32
Бокс | 22.06.2022, 21:20
Футбол | 23.06.2022, 13:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.06.2022, 22:27
21.06.2022, 22:02 13
Футбол
22.06.2022, 08:52 6
22.06.2022, 13:04 10
23.06.2022, 05:00 1
21.06.2022, 19:23
21.06.2022, 23:53 2