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  4. Юрий ВИРТ: «Не хватает футболистов, но Верес будет жить»
Украина. Премьер лига
18 июня 2022, 20:45 |
128
0

Юрий ВИРТ: «Не хватает футболистов, но Верес будет жить»

Наставник рассказал о ситуации в клубе

18 июня 2022, 20:45 |
128
0
Юрий ВИРТ: «Не хватает футболистов, но Верес будет жить»
veres.rv.ua

Тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о проблемах команд с количеством игроков, но надеется, что в будущем у клуба все будет хорошо.

«У нас у 13 футболистов истекают контракты. С большинством уже договорились, но еще не поставили подписи. Так что изменения будут, но не могу сказать, что кардинальные. Хочется усиления, но все не так просто, ведь сейчас очень тяжело вести переговоры. Сейчас такой период, даже не хватает футболистов, потому что финансовые возможности у нас будут небольшие. Но надеемся, что мы укомплектуемся и будем ставить задачу выступить лучше, чем в прошлом чемпионате».

«Команда однозначно будет жить. Конечно, при военном положении финансовые возможности не будут такими, как хотелось бы нам. Но, дай Бог, только выйдем из военного положения, президент сказал, что контракты будут пересмотрены в сторону увеличения. Поэтому дай Бог, чтобы мы закончили эту войну победой».

«Поверьте, что «Верес» будет жить, процветать, и я надеюсь, что мы построим такую ​​команду, которая должна радовать своих поклонников», - сказал Вирт.

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Источник Футбол 1/2/3
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