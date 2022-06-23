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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо сыграет товарищеские матчи с Лионом
Украина. Премьер лига
23 июня 2022, 15:56 |
531
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо сыграет товарищеские матчи с Лионом

Киевляне дважды встретятся с французским клубом

23 июня 2022, 15:56 |
531
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо сыграет товарищеские матчи с Лионом
Getty Images/Global Images Ukraine

«Динамо» официально подтвердило, что проведет двухматчевую встречу с «Лионом».

Команды сыграют между собой два матча двумя составами во вторник, 12 июля. Первая встреча начнется в 19:00 по киевскому времени, вторая – в 22:00.

Обе товарищеские встречи состоятся на «Стад Пьер Раджон» в Бургуэн-Жалье.

Как и другие международные товарищеские матчи «Динамо», эта игра будет носить благотворительный характер. Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены на решение наиболее крупных гуманитарных проблем, вызванных войной россии в Украине.

Ранее сообщалось, что «Динамо» также сыграет «Эвертоном».

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Источник ФК Динамо Киев
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