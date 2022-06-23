ОФИЦИАЛЬНО. Динамо сыграет товарищеские матчи с Лионом

«Динамо» официально подтвердило, что проведет двухматчевую встречу с «Лионом».

Команды сыграют между собой два матча двумя составами во вторник, 12 июля. Первая встреча начнется в 19:00 по киевскому времени, вторая – в 22:00.

Обе товарищеские встречи состоятся на «Стад Пьер Раджон» в Бургуэн-Жалье.

Как и другие международные товарищеские матчи «Динамо», эта игра будет носить благотворительный характер. Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены на решение наиболее крупных гуманитарных проблем, вызванных войной россии в Украине.

Ранее сообщалось, что «Динамо» также сыграет «Эвертоном».