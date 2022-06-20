Динамо сыграет товарищеские матчи с известными европейскими клубами

Киевское «Динамо» достигло договоренности о товарищеских матчах с «Лионом» и «Эвертоном».

Спортивный журналист Игорь Бурбас сообщил, что матчи состоятся перед и после официальных встреч с «Фенербахче» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Динамо» после разогрева мышц на швейцарцах перейдет к более серьезным спарринг-партнерам. В рамках продолжения благотворительного турне уже достигнуты договоренности с «Лионом» и «Эвертоном».

С французами киевляне сыграют еще до старта в отборе ЛЧ, а с англичанами – сразу после 2-го квалифайн-раунда», – написал журналист в своем телеграмм-канале.

Матч против «Фенербахче» будут сыграны во второй половине июля.