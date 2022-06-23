Инсайдер: Мхитарян подписал двухлетний контракт с Интером

Один из лидеров «Ромы» Генрих Мхитарян продолжит карьеру в «Интере».

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, 33-летний полузащитник подписал с миланским клубом контракт до 2024 года с зарплатой 3,5 млн евро за сезон.

Ожидается, что «Интер» объявит о переходе Мхитаряна в ближайшее время.

Футболист перейдет в клуб на правах свободного агента.

В сезоне 2021/2022 на счету Мхитаряна 5 голов и 9 ассистов в 44 матчах за «Рому» во всех турнирах.