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  4. Завацкая рассказала, как готовилась к Уимблдону
Уимблдон
23 июня 2022, 13:32 |
187
0

Завацкая рассказала, как готовилась к Уимблдону

Катарине пришлось пропустить один турнир

23 июня 2022, 13:32 |
187
0
Завацкая рассказала, как готовилась к Уимблдону
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала, с какими трудностями столкнулась при подготовке к Уимблдонскому турниру.

«Я должна была сыграть на траве в Гайбе (турнир WTA 125), но я снялась, потому что у меня было воспаление пятки - тендинит. Я не успевала восстановиться после Валенсии, потому что я закончила матч в час ночи и на следующий день мне уже нужно было ехать туда. Но пятка болела и до сих пор она меня тревожит. У меня в принципе всегда были эти нюансы с пяткой, с ахиллами, поэтому так получилось.

Конечно я хотела там сыграть, но потом увидела, как там мяч скачет и подумала: «Хорошо, что я не поехала в итоге». Я хорошо потренировалась несколько дней, приехала на Уимблдон в пятницу и провела здесь три дня тренировок. Я в принципе с первого дня адаптировалась, хотя обычно я долго привыкаю к траве. Но в этом году я сменила ракетку и, возможно, мне это тоже помогает тут играть», – сказала Завацкая.

Сегодня Катарина сыграет в финале квалификации.

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Источник Большой теннис Украины
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