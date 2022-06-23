Катарина Завацкая – Яна Фетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации Уимблдона
23 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№229 WTA) продолжит борьбу в квалификации Уимблдона.
В финале отбора украинка сразится против Яны Фетт из Хорватии (№254 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №2 после матча Айдукович – Ричард. Ориентировочное Время начала встречи – не ранее 14:30 по Киеву.
Ранее теннисистки играли дважды, украинка еще не выигрывала.
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