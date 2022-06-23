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  4. Катарина Завацкая – Яна Фетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
23 июня 2022, 10:07 |
379
0

Катарина Завацкая – Яна Фетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации Уимблдона

23 июня 2022, 10:07 |
379
0
Катарина Завацкая – Яна Фетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

23 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№229 WTA) продолжит борьбу в квалификации Уимблдона.

В финале отбора украинка сразится против Яны Фетт из Хорватии (№254 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №2 после матча Айдукович – Ричард. Ориентировочное Время начала встречи – не ранее 14:30 по Киеву.

Ранее теннисистки играли дважды, украинка еще не выигрывала.

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Источник Sport.ua
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