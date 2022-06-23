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  4. Владимир ШАРАН: «Будем брать игроков из Первой и Второй лиги»
Украина. Премьер лига
23 июня 2022, 12:28 |
543
0

Владимир ШАРАН: «Будем брать игроков из Первой и Второй лиги»

Наставник «Миная» рассказал о ближайших планах команды

23 июня 2022, 12:28 |
543
0
Владимир ШАРАН: «Будем брать игроков из Первой и Второй лиги»
ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал о запланированных учебно-тренировочных сборах команды для подготовки к новому сезону УПЛ.

«24 июня мы планируем просмотровый сбор для потенциальных новичков. Мы хотим собрать их на неделю, чтобы определиться, кто останется с нами на начало основного сбора команды. Сбор стартует первого июня в Ужгороде. Там хорошие есть условия и безопасно. С 31 июля по 12 августа мы планируем выехать в Хуст или другой город на второй сбор.

На селекционном сборе мы будем просматривать украинцев. Ситуация в стране не располагает к приглашению легионеров. Они боятся приезжать. У нас было три иностранца в команде. Под вопросом сейчас только Ловро, который предварительно дал согласие вернуться. Остальных в команде не будет. 

Учитывая финансовые возможности «Миная», мы будем делать акцент на игроков из Первой и Второй лиги. Думаю, что к нам приедут на просмотр порядка 15 футболистов», - сказал Шаран. 

Напомним, что Владимир Шаран возглавил «Минай» в зимнюю паузу прошлого сезона. Из-за начала войны россии против Украины, команда так и не провела ни одного официального матча под его руководством.

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Источник Футбол 1/2/3
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