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  4. Фиорентина предлагает Шахтеру за Додо уже 14 миллионов евро
Украина. Премьер лига
23 июня 2022, 11:48 | Обновлено 23 июня 2022, 12:02
218
0

Фиорентина предлагает Шахтеру за Додо уже 14 миллионов евро

Ранее сообщалось, что «горняки» хотят 15 или 20 миллионов

23 июня 2022, 11:48 | Обновлено 23 июня 2022, 12:02
218
0
Фиорентина предлагает Шахтеру за Додо уже 14 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Итальянская «Фиорентина» по-прежнему нацелена на подписание правого фулбека «Шахтера» Додо, по которому ведет переговоры с украинским клубом уже несколько недель.

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Отмечается, что «фиалки» сделали «горнякам» улучшенное предложение размером в 14 миллионов евро, которое, как рассчитывают в «Фиорентине», будет принято.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» хочет выручить от продажи Додо от 15 до 20 миллионов евро.

Также была информация о категоричном нежелании «Фиорентины» улучшать предыдущее предложение, равное 10 миллионам евро. Итальянцы даже якобы ставили ультиматум «Шахтеру», давая 48 часов на принятие или отказ от предложения, но в итоге смягчили позицию и снова вступили в активный переговорный процесс.

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Додо Шахтер Донецк Фиорентина трансферы УПЛ трансферы Серии A
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Источник Sky Sport Italia
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