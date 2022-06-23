Фиорентина предлагает Шахтеру за Додо уже 14 миллионов евро

Итальянская «Фиорентина» по-прежнему нацелена на подписание правого фулбека «Шахтера» Додо, по которому ведет переговоры с украинским клубом уже несколько недель.

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Отмечается, что «фиалки» сделали «горнякам» улучшенное предложение размером в 14 миллионов евро, которое, как рассчитывают в «Фиорентине», будет принято.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» хочет выручить от продажи Додо от 15 до 20 миллионов евро.

Также была информация о категоричном нежелании «Фиорентины» улучшать предыдущее предложение, равное 10 миллионам евро. Итальянцы даже якобы ставили ультиматум «Шахтеру», давая 48 часов на принятие или отказ от предложения, но в итоге смягчили позицию и снова вступили в активный переговорный процесс.