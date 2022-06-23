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  4. ЗАВАЦКАЯ: «Раньше никогда не выигрывала матчи по взрослым на Уимблдоне»
Уимблдон
23 июня 2022, 11:10 | Обновлено 23 июня 2022, 11:23
264
0

ЗАВАЦКАЯ: «Раньше никогда не выигрывала матчи по взрослым на Уимблдоне»

Украинская теннисистка – о выходе в финал квалификации

23 июня 2022, 11:10 | Обновлено 23 июня 2022, 11:23
264
0
ЗАВАЦКАЯ: «Раньше никогда не выигрывала матчи по взрослым на Уимблдоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала выход в финал квалификации Уимблдона, где она сыграет против хорватки Яны Фетт. 

«Наконец-то я начала хорошо играть на Уимблдоне, потому что в последний раз я тут выигрывала еще по юниорам и уже даже не помню сколько лет прошло с того момента. Рада, что хорошо сейчас играю, и хотелось бы продолжать в том же духе.

Первый матч получился сложным больше эмоционально и психологически, так как я вела 6:3, 5:2 и затем что-то случилось, возможно, я слишком расслабилась от того, что была слишком близка к победе. А на траве все очень быстро, немного расфокусировался и уже получил брейк, а принимать подачу здесь все же сложнее, чем на грунте или даже на харде. Сегодня же мне удалось сконцентрироваться с самого начала и я держала эту планку, у меня не было особого спада в матче и я рада, что смогла хорошо провести всю игру. Но в любом случае это был только второй круг квалификации и, конечно же, я хочу большего. Хотя я ценю то, что уже есть, так как я на самом деле никогда не выигрывала тут матчи по взрослым.

Я не видела, как Фетт играет на траве, но я с ней тренировалась. Она играет быстро, неплохо подает, но в то же время она ментально немного разбалансирована и думаю, если мне удастся немного на нее поддавить, то она не то чтобы будет рассыпаться, но она не из тех игроков, кто будет бороться до конца. Но я буду фокусироваться на своей игре, делать то, что от меня зависит и надеюсь, что у меня будет все получаться. Думаю, если смогу сыграть как сегодня, то у меня будут хорошие шансы. Сейчас я себя хорошо чувствую на траве, мне как-то легче играется в этом году, удается быстро реагировать на происходящее на корте, так что мне нравится играть на этом покрытии», – сказала Завацкая.

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Источник Большой теннис Украины
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