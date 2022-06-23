Зинедин ЗИДАН: «У тренеров гораздо меньше выбора, чем у игрока»
Известный специалист – о предложениях работы
Французский тренер Зинедин Зидан не исключил, что может встать у руля ПСЖ.
«Никогда не говори никогда. Особенно когда ты тренер. Но вопрос спорный. Когда я был игроком, у меня был выбор почти во всех клубах. Когда ты тренер, ты не можешь пойти в пятьдесят клубов. Есть две или три возможности.
У тренеров гораздо меньше выбора, чем у игрока. Если я вернусь в клуб, то только ради победы. Я говорю это со всей скромностью. Вот почему я не могу никуда пойти. И по другим причинам я, возможно, не смогу везде побывать», - сказал Зидан.
Ранее сообщалось, что Зидан отклонил предложение возглавить ПСЖ.
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