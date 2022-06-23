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  4. Зинедин ЗИДАН: «У тренеров гораздо меньше выбора, чем у игрока»
Франция
23 июня 2022, 09:55 |
263
0

Зинедин ЗИДАН: «У тренеров гораздо меньше выбора, чем у игрока»

Известный специалист – о предложениях работы

23 июня 2022, 09:55 |
263
0
Зинедин ЗИДАН: «У тренеров гораздо меньше выбора, чем у игрока»
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Французский тренер Зинедин Зидан не исключил, что может встать у руля ПСЖ. 

«Никогда не говори никогда. Особенно когда ты тренер. Но вопрос спорный. Когда я был игроком, у меня был выбор почти во всех клубах. Когда ты тренер, ты не можешь пойти в пятьдесят клубов. Есть две или три возможности.

У тренеров гораздо меньше выбора, чем у игрока. Если я вернусь в клуб, то только ради победы. Я говорю это со всей скромностью. Вот почему я не могу никуда пойти. И по другим причинам я, возможно, не смогу везде побывать», - сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что Зидан отклонил предложение возглавить ПСЖ.

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Источник L'Equipe
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