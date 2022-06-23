Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Функционер Кривбасса: «Играя в другой стране, оставим Украину без налогов»
Украина. Премьер лига
23 июня 2022, 07:36 | Обновлено 23 июня 2022, 07:44
199
0

Функционер Кривбасса: «Играя в другой стране, оставим Украину без налогов»

Артем Гагарин – об экономической доле места проведения УПЛ

23 июня 2022, 07:36 | Обновлено 23 июня 2022, 07:44
199
0
Функционер Кривбасса: «Играя в другой стране, оставим Украину без налогов»
Футбол 1/2/3. Артем Гагарин

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин рассказал об экономической выгоде проведения нового сезона УПЛ в Украине.

«По экономике я даже объясню пример, который будет очень близок для того же телеканала «Футбол», который был транслятором чемпионатов Украины. Многие работали над созданием контента, над тем, чтобы показать, но сейчас, если играть в другой стране, то и транслировать будет другая страна. То есть, мы оставляем телеканал «Футбол», людей, работников без зарплаты – мы оставляем Украину без налогов.

Банально, мы берем проживание, питание: мы тратим эти деньги за границей – они не идут к нам. Мы не стимулируем бизнес в Украине, мы не даем ему развитие, чтобы они тоже зарабатывали, платили налоги. И это то, что будет давать толчок в развитии нашей стране и в экономическом плане», - сказал Гагарин.

По теме:
Вице-президент Кривбасса: «Все должны быть в одинаковых условиях»
Кривбасс провел первую тренировку под руководством Вернидуба
Артем ГАГАРИН: «Сейчас неуместно кричать, что Кривбасс будет в еврокубках»
Артем Гагарин Кривбасс Кривой Рог
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Малиновский стал автором лучшего гола Аталанты в сезоне
Футбол | 23 июня 2022, 02:44 0
Малиновский стал автором лучшего гола Аталанты в сезоне
Малиновский стал автором лучшего гола Аталанты в сезоне

Отметили гол украинца в ворота «Ювентуса»

Стерлинг может сменить МанСити на другой английский гранд
Футбол | 23 июня 2022, 05:44 0
Стерлинг может сменить МанСити на другой английский гранд
Стерлинг может сменить МанСити на другой английский гранд

Форвард еще не определился с будущим

ВИДЕО. Нужно 500 миллионов. Зинченко просит сброситься на Байрактары
Война | 22.06.2022, 22:10
ВИДЕО. Нужно 500 миллионов. Зинченко просит сброситься на Байрактары
ВИДЕО. Нужно 500 миллионов. Зинченко просит сброситься на Байрактары
Арбитр ФИФА рассказал, почему Матеу Лаос не поставил пенальти на Ярмоленко
Футбол | 22.06.2022, 13:04
Арбитр ФИФА рассказал, почему Матеу Лаос не поставил пенальти на Ярмоленко
Арбитр ФИФА рассказал, почему Матеу Лаос не поставил пенальти на Ярмоленко
Украинскому боксеру запретили выходить на бой с флагом Украины
Бокс | 22.06.2022, 08:52
Украинскому боксеру запретили выходить на бой с флагом Украины
Украинскому боксеру запретили выходить на бой с флагом Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
21.06.2022, 12:28 14
Футбол
Сергей СИДОРЧУК: «Ситуация между Луческу и ультрас - моя ошибка»
Сергей СИДОРЧУК: «Ситуация между Луческу и ультрас - моя ошибка»
21.06.2022, 19:52 2
Футбол
Когда Таврия была быстрее всех, а все решал Шевченко
Когда Таврия была быстрее всех, а все решал Шевченко
21.06.2022, 12:00
Футбол
АЛИЕВ: «Ракицкий хотел идти воевать. Он очень помог нам с дронами»
АЛИЕВ: «Ракицкий хотел идти воевать. Он очень помог нам с дронами»
22.06.2022, 06:00 13
Футбол
Александр УСИК: «Выйду в ринг против Джошуа и порадую вас своим боксом»
Александр УСИК: «Выйду в ринг против Джошуа и порадую вас своим боксом»
21.06.2022, 18:54
Бокс
Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог
Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог
21.06.2022, 15:14 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем