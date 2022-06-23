Функционер Кривбасса: «Играя в другой стране, оставим Украину без налогов»

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин рассказал об экономической выгоде проведения нового сезона УПЛ в Украине.

«По экономике я даже объясню пример, который будет очень близок для того же телеканала «Футбол», который был транслятором чемпионатов Украины. Многие работали над созданием контента, над тем, чтобы показать, но сейчас, если играть в другой стране, то и транслировать будет другая страна. То есть, мы оставляем телеканал «Футбол», людей, работников без зарплаты – мы оставляем Украину без налогов.

Банально, мы берем проживание, питание: мы тратим эти деньги за границей – они не идут к нам. Мы не стимулируем бизнес в Украине, мы не даем ему развитие, чтобы они тоже зарабатывали, платили налоги. И это то, что будет давать толчок в развитии нашей стране и в экономическом плане», - сказал Гагарин.