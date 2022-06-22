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Украина. Премьер лига
22 июня 2022, 17:02 | Обновлено 22 июня 2022, 17:19
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0

Артем ГАГАРИН: «Сейчас неуместно кричать, что Кривбасс будет в еврокубках»

Криворожский клуб озвучил свои цели на предстоящий сезон

22 июня 2022, 17:02 | Обновлено 22 июня 2022, 17:19
180
0
Артем ГАГАРИН: «Сейчас неуместно кричать, что Кривбасс будет в еврокубках»
Футбол 1/2/3. Артем Гагарин

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин прокомментировал приход Юрия Вернидуба на пост главного тренера клуба, а также озвучил цели на предстоящий сезон УПЛ.

«Есть такое выражение: историю творят мечтатели. Была мечта у нашего президента. Когда он нам это сказал, это было еще в конце прошлого года. Ну мы так скептически к этому отнеслись. Конечно, это была бы фантастика, если бы такой тренер возглавил криворожский Кривбасс. Мы не знали, что должно произойти, чтобы так случилось. Этот человек показал себя настоящим патриотом, и тут мы сошлись. На этой волне патриотизма решили пойти дальше.

Контракт с главным тренером подписан на 3 года. Это говорит о том, что у нас есть планы. Все прекрасно понимаем, что если сейчас ты хочешь кого угодно повеселить, то нужно ему рассказать о своих планах. Планы меняются каждый день. Ситуация из-за войны очень нестабильна. Сейчас говорить о планах и кричать, что мы будем в еврокубках, - это, мне кажется, сейчас неуместно.

Наши планы сейчас - собрать боевую команду и достойно выступить в первой части чемпионата Украины», - подытожил Гагарин.

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Источник Футбол 1/2/3
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