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  4. В сети появились фото новой формы Шахтера
Украина. Премьер лига
23 июня 2022, 03:59 | Обновлено 23 июня 2022, 04:18
155
0

В сети появились фото новой формы Шахтера

«Горняки» получат новую форму

23 июня 2022, 03:59 | Обновлено 23 июня 2022, 04:18
155
0
В сети появились фото новой формы Шахтера
ФК Шахтер

На портале Footy Headlines появились фотографии вероятной формы «Шахтера» на сезон 2022/23.

Форму разработал технический спонсор клуба – компания Puma.

Домашняя футболка выглядит необычно для клуба – сочетает в себе оранжевую основу с двумя «плавающими» черными полосами спереди.

Полоски не соединяются ни с краем рубашки, ни с плечевым швом и содержат логотипы Puma и клуба. Завершает образ черный V-образный воротник с оранжевой окантовкой.

Официальной информации о том, когда будет представлена новая форма, на данный момент нет.

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Источник Sport.ua
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