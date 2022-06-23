В сети появились фото новой формы Шахтера

На портале Footy Headlines появились фотографии вероятной формы «Шахтера» на сезон 2022/23.

Форму разработал технический спонсор клуба – компания Puma.

Домашняя футболка выглядит необычно для клуба – сочетает в себе оранжевую основу с двумя «плавающими» черными полосами спереди.

Полоски не соединяются ни с краем рубашки, ни с плечевым швом и содержат логотипы Puma и клуба. Завершает образ черный V-образный воротник с оранжевой окантовкой.

Официальной информации о том, когда будет представлена новая форма, на данный момент нет.