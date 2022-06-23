Малиновский стал автором лучшего гола Аталанты в сезоне

«Аталанта» на своем официальном сайте определила лучший гол сезона 2021/22. Лучшим выбрали результативный удар Руслана Малиновского в ворота «Ювентуса» в 25-м туре Серии А.

Da vedere e rivedere 🤩

Ecco il vostro https://t.co/GITQJpnKjd Goal of the Season! ☄️



Putting your Goal of the Season on repeat ✔️

Take a bow, @malinovskyi18! 🤯#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/aR3yEe6FDC — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 22, 2022

Всего в прошлом сезоне Малиновский сыграл 30 матчей в Серии А, в которых забил 6 голов и отдал 4 голевых передачи.