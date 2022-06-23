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  4. Малиновский стал автором лучшего гола Аталанты в сезоне
Италия
23 июня 2022, 02:44 | Обновлено 23 июня 2022, 02:47
46
0

Малиновский стал автором лучшего гола Аталанты в сезоне

Отметили гол украинца в ворота «Ювентуса»

23 июня 2022, 02:44 | Обновлено 23 июня 2022, 02:47
46
0
Малиновский стал автором лучшего гола Аталанты в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

«Аталанта» на своем официальном сайте определила лучший гол сезона 2021/22. Лучшим выбрали результативный удар Руслана Малиновского в ворота «Ювентуса» в 25-м туре Серии А.

Всего в прошлом сезоне Малиновский сыграл 30 матчей в Серии А, в которых забил 6 голов и отдал 4 голевых передачи.

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Источник ФК Аталанта Бергамо
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