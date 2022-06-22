Джеко близок к переходу в Валенсию
Босниец может продолжить карьеру в Ла Лиге
Боснийский нападающий «Интера» Эдин Джеко может продолжить карьеру в одном из клубов Ла Лиги.
Трансферный запрос по нападающему сделала «Валенсия», которую недавно возглавил Дженарро Гаттузо.
«Интер» не рассчитывает на боснийца в новом сезоне. Нерадзурри близки к завершению арендного соглашения с «Челси» по Ромелу Лукаку.
В прошедшем сезоне Серии А Джеко провел в составе миланского клуба 36 матчей, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.
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