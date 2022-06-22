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Испания
22 июня 2022, 20:45 | Обновлено 22 июня 2022, 20:58
96
0

Джеко близок к переходу в Валенсию

Босниец может продолжить карьеру в Ла Лиге

22 июня 2022, 20:45 | Обновлено 22 июня 2022, 20:58
96
0
Джеко близок к переходу в Валенсию
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Боснийский нападающий «Интера» Эдин Джеко может продолжить карьеру в одном из клубов Ла Лиги.

Трансферный запрос по нападающему сделала «Валенсия», которую недавно возглавил Дженарро Гаттузо.

«Интер» не рассчитывает на боснийца в новом сезоне. Нерадзурри близки к завершению арендного соглашения с «Челси» по Ромелу Лукаку.

В прошедшем сезоне Серии А Джеко провел в составе миланского клуба 36 матчей, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

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Источник твиттер Николо Скиры
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