В УПЛ объяснили алгоритм действий игроков во время воздушной тревоги

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, как будут действовать участники матчей во время воздушной тревоги.

«В настоящее время есть проект соответствующего протокола, который будет учитывать все вопросы безопасности, алгоритм действий участников матча, футболистов, тренеров, представителей клубов, официальных лиц в момент чрезвычайных ситуаций, в том числе во время воздушной тревоги. Будет скорее всего размещена наглядная схема убежищ, куда они должны перемещаться и находиться в это время.

Также будет учтен временной промежуток, сколько мы должны ждать, а также дальнейшие действия. Если воздушная тревога затянулась, то потом с тем матчем – переносится ли на другой день или решение по нему будет принято дополнительно.

Есть перечень стадионов, которые проходят соответствующее согласование с военными администрациями. Уже в ближайшее время будем понимать список арен, на которых сможем проводить матчи следующего чемпионата», – сказал Дикий.