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  4. Евгений ДИКИЙ: «Рассматривается проведение матчей в Киеве»
Украина. Премьер лига
22 июня 2022, 16:39 | Обновлено 22 июня 2022, 16:42
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0

Евгений ДИКИЙ: «Рассматривается проведение матчей в Киеве»

Дискуссии относительно формата географии проведения ближайшего сезона УПЛ достигают апогея

22 июня 2022, 16:39 | Обновлено 22 июня 2022, 16:42
320
0
Евгений ДИКИЙ: «Рассматривается проведение матчей в Киеве»
ФК Шахтер Донецк. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, по какому принципу будет сыгран новый чемпионат Украины, а также рассказал, что, вероятно, к имеющимся локациям добавятся еще две - Тернополь и Ровно.

«У нас 9 июня была проведена рабочая группа, в которой приняли участие все клубы-участники сезона 2022/2023. Было рассмотрено несколько вариантов. В том числе клубам было предложено рассмотреть вариант с распределением на восьмерки. Но рабочая группа не поддержала этот вариант.

На данный момент поддержан вариант с 16-ю клубами. Повторюсь: это рабочая группа, а не окончательное решение. Формат: классическая система. Но должен быть учтён территориальный принцип - клубы при жеребьевке календаря были разделены по месту дислокации команды на момент проведения матча, чтобы уменьшить логистическую нагрузку.

Мы еще ждем решения соответствующих государственных структур относительно требований проведения матчей. Сейчас рассматривается 2 варианта: Киев и Киевская область, а также запад Украины - Львов, Ужгород. Кроме того, в теории можем рассматривать стадион в Тернополе. Также есть информация, что Верес заканчивает принятие сдачи своего стадиона в эксплуатацию. Возможно, к началу сезона, а он должен стартовать 20 августа, Верес сдаст стадион в эксплуатацию и будет проводить домашние матчи на своем стадионе», - сказал Дикий.

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Евгений Дикий Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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