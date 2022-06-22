Ювентус рассматривает трансфер Неймара
Массимилиано Аллегри намерен усилить состав
Форвард французского ПСЖ и национальной сборной Бразилии Неймар может продолжить карьеру в «Ювентусе».
Итальянский клуб в настоящее время рассматривает вероятность трансфера бразильца из-за просьбы главного тренера Массимилиано Аллегри усилить состав «Ювентуса».
Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. В минувшем сезоне он провел в составе парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
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