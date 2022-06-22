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Италия
22 июня 2022, 20:01 | Обновлено 22 июня 2022, 20:08
328
0

Ювентус рассматривает трансфер Неймара

Массимилиано Аллегри намерен усилить состав

22 июня 2022, 20:01 | Обновлено 22 июня 2022, 20:08
328
0
Ювентус рассматривает трансфер Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Форвард французского ПСЖ и национальной сборной Бразилии Неймар может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Малиновский может перейти в Ювентус
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Малиновский может перейти в Ювентус

Итальянский клуб в настоящее время рассматривает вероятность трансфера бразильца из-за просьбы главного тренера Массимилиано Аллегри усилить состав «Ювентуса».

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. В минувшем сезоне он провел в составе парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

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Ювентус Неймар Массимилиано Аллегри трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A ПСЖ
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Источник Football-Italia
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