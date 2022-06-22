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Украина. Премьер лига
22 июня 2022, 19:29 | Обновлено 22 июня 2022, 19:45
312
0

Вице-президент Кривбасса: «Все должны быть в одинаковых условиях»

Представитель «Кривбасса» объяснил, почему новый сезон УПЛ должен пройти в Украине

22 июня 2022, 19:29 | Обновлено 22 июня 2022, 19:45
312
0
Вице-президент Кривбасса: «Все должны быть в одинаковых условиях»
Футбол 1/2/3. Артем Гагарин

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин высказался о том, где стоит провести новый сезон чемпионата Украины.

«С самого начала у нашего клуба была позиция: играть в Украине. Потому что чемпионат называется Украинская Премьер-лига. Все должны быть в одинаковых условиях. И мы прекрасно понимаем, что это очень трудно достичь, потому что война в стране.

Да, легионеры – это очень круто, но мы все-таки Украинская премьер-лига. Надо спасать футбол, начиная с ДЮФЛ, с юношеских соревнований, и женскую, и Первую лигу, и U-19, и высшую лигу. Мы все понимаем, что нужно сейчас делать все, чтобы это спасти.

Я не знаю, что должно произойти, чтобы прибыль от людей, которые будут ходить на матчи в Польше, стала больше расходов. Потому что, как уже говорили некоторые клубы: «Мы можем оплатить, привезти вас, чтобы вы сыграли в другой стране»… Не представляю, как это будет происходить. Они эти деньги будут в конвертах давать, или как это будет? Или пройдет Комитет этики и честной игры? Я не знаю, как это будет. Я не знаю, какая это будет сумма. Для одного клуба одна сумма должна быть, для другого – другая. А потом тот клуб, которому заплатили меньше, спросит: «Почему нам меньше заплатили, а тем больше?», - заявил Гагарин.

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Источник Футбол 1/2/3
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