Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Евгений КРАСНИКОВ: «Будем подключать к команде игроков 2006 года»
Украина. Первая лига
22 июня 2022, 18:46 | Обновлено 22 июня 2022, 19:17
333
0

Евгений КРАСНИКОВ: «Будем подключать к команде игроков 2006 года»

Вице-президент «Металлиста» – о планах харьковского клуба

22 июня 2022, 18:46 | Обновлено 22 июня 2022, 19:17
333
0
Евгений КРАСНИКОВ: «Будем подключать к команде игроков 2006 года»
ФК Металлист. Евгений Красников

Вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников рассказал, как обстоят дела в команде, а также признался, что клуб будет задействовать игроков академии. 

«Металлист» сейчас находится на сборах в Турции. В принципе, приехали все ребята. Осталось, чтоб доехал Романюк и Федорив. Команда тренируется, там уже определенные товарищеские игры, идет подготовка к сезону. 

Война еще раз показала, что мы ни в ком не ошиблись: ни как в футболисте, ни в человеческом плане. Кучер всеми доволен. Сейчас работаем с удовольствием. 

Может, даже будем подключать ребят молодых, может, кого-то с 2006-го года. Не как основного игрока, но будем пробовать развивать. Академия наша, школа наша работает, и традиции надо продолжать. Все-таки выпускаем неплохих футболистов», - сказал Красников.

По теме:
МАРКЕВИЧ: «С Красниковым была договоренность, что вернусь в Металлист»
КРАСНИКОВ: «Ярославский заверил, что с финансированием все будет нормально»
КРАСНИКОВ: «К Танковскому есть интерес со стороны зарубежных клубов»
Евгений Красников Металлист Харьков
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу взял на первый сбор Динамо 25 футболистов
Футбол | 22 июня 2022, 11:40 1
Луческу взял на первый сбор Динамо 25 футболистов
Луческу взял на первый сбор Динамо 25 футболистов

Часть игроков присоединится к команде позже

День украинок в Истборне. Калинина выбила пятую ракетку мира
Теннис | 21 июня 2022, 22:02 12
День украинок в Истборне. Калинина выбила пятую ракетку мира
День украинок в Истборне. Калинина выбила пятую ракетку мира

Ангелина добыла самую высокорейтинговую победу в карьере

Стяуа подписал экс-бека Мариуполя, установив клаусулу за него в 20 млн евро
Футбол | 22.06.2022, 11:08
Стяуа подписал экс-бека Мариуполя, установив клаусулу за него в 20 млн евро
Стяуа подписал экс-бека Мариуполя, установив клаусулу за него в 20 млн евро
ЛЬЮИС: «Виталий Кличко участвует в самой большой битве в своей жизни»
Бокс | 22.06.2022, 13:11
ЛЬЮИС: «Виталий Кличко участвует в самой большой битве в своей жизни»
ЛЬЮИС: «Виталий Кличко участвует в самой большой битве в своей жизни»
Малага согласовала трансфер форварда Динамо Киев
Футбол | 21.06.2022, 19:23
Малага согласовала трансфер форварда Динамо Киев
Малага согласовала трансфер форварда Динамо Киев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог
Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог
21.06.2022, 15:14 8
Футбол
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
21.06.2022, 12:28 14
Футбол
ВИДЕО. Беспилотник-камикадзе ударил по НПЗ в Ростовской области
ВИДЕО. Беспилотник-камикадзе ударил по НПЗ в Ростовской области
22.06.2022, 12:40 3
Война
Арбитр ФИФА рассказал, почему Матеу Лаос не поставил пенальти на Ярмоленко
Арбитр ФИФА рассказал, почему Матеу Лаос не поставил пенальти на Ярмоленко
22.06.2022, 13:04 6
Футбол
Все из-за россии. Мацея Рыбуса исключили из сборной Польши
Все из-за россии. Мацея Рыбуса исключили из сборной Польши
20.06.2022, 16:50 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик слишком умный для Джошуа»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик слишком умный для Джошуа»
21.06.2022, 06:00 2
Бокс
Что случилось? Матч Костюк – Крейчикова приостановлен
Что случилось? Матч Костюк – Крейчикова приостановлен
20.06.2022, 22:56 4
Теннис
Не только Сидорчук. Ребров хочет переманить еще одного звездного украинца
Не только Сидорчук. Ребров хочет переманить еще одного звездного украинца
20.06.2022, 20:31 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем