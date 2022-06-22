Евгений КРАСНИКОВ: «Будем подключать к команде игроков 2006 года»

Вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников рассказал, как обстоят дела в команде, а также признался, что клуб будет задействовать игроков академии.

«Металлист» сейчас находится на сборах в Турции. В принципе, приехали все ребята. Осталось, чтоб доехал Романюк и Федорив. Команда тренируется, там уже определенные товарищеские игры, идет подготовка к сезону.

Война еще раз показала, что мы ни в ком не ошиблись: ни как в футболисте, ни в человеческом плане. Кучер всеми доволен. Сейчас работаем с удовольствием.

Может, даже будем подключать ребят молодых, может, кого-то с 2006-го года. Не как основного игрока, но будем пробовать развивать. Академия наша, школа наша работает, и традиции надо продолжать. Все-таки выпускаем неплохих футболистов», - сказал Красников.