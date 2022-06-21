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  4. КРАСНИКОВ: «Ярославский заверил, что с финансированием все будет нормально»
Украина. Премьер лига
21 июня 2022, 11:59 | Обновлено 21 июня 2022, 12:31
373
0

КРАСНИКОВ: «Ярославский заверил, что с финансированием все будет нормально»

Президент харьковского клуба не перестанет вкладывать в него деньги

21 июня 2022, 11:59 | Обновлено 21 июня 2022, 12:31
373
0
КРАСНИКОВ: «Ярославский заверил, что с финансированием все будет нормально»
ФК Металлист. Евгений Красников и Александр Ярославский

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал, продолжит ли владелец харьковского клуба Александр Ярославский финансировать команду.

«Я каждый день общаюсь с Ярославским, он президент клуба, я с ним все обсуждаю. Да, управлением клубом сейчас занимаюсь я: спонсоры, игроки, кого-то продали, кого-то купили или взяли в аренду. 

Вы же понимаете, что такое запас прочности Металлиста, а точнее кто такой этот запас прочности. Это Александр Владиленович Ярославский. Ничего другого никто не придумал. Он меня заверил, что все будет нормально. Да, может, не в тех объемах будет финансирование. Но я же понимаю, и все понимают, что от этой войны богаче точно никто не стал», - сказал Красников.

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Источник Футбол 1/2/3
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