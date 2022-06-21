КРАСНИКОВ: «Ярославский заверил, что с финансированием все будет нормально»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал, продолжит ли владелец харьковского клуба Александр Ярославский финансировать команду.

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«Я каждый день общаюсь с Ярославским, он президент клуба, я с ним все обсуждаю. Да, управлением клубом сейчас занимаюсь я: спонсоры, игроки, кого-то продали, кого-то купили или взяли в аренду.

Вы же понимаете, что такое запас прочности Металлиста, а точнее кто такой этот запас прочности. Это Александр Владиленович Ярославский. Ничего другого никто не придумал. Он меня заверил, что все будет нормально. Да, может, не в тех объемах будет финансирование. Но я же понимаю, и все понимают, что от этой войны богаче точно никто не стал», - сказал Красников.