Юрген КЛОПП: «Мане является иконой Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход Садио Мане в мюнхенскую «Баварию».

«Это важный момент. Нет смысла пытаться делать вид, что нет. Один из величайших игроков «Ливерпуля» уходит, и мы должны признать, насколько это важно. Он уходит с нашей благодарностью и любовью. Он уходит с гарантированным статусом среди великих. И, да, он уходит в тот момент, когда он является одним из лучших игроков в мировом футболе.

Но мы не должны зацикливаться на том, что мы сейчас теряем, вместо этого праздновать то, что мы имели честь иметь. Голы, которые он забил, трофеи, которые он выиграл; легенда, конечно, но и современная икона «Ливерпуля»», - сказал Клопп.