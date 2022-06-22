Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрген КЛОПП: «Мане является иконой Ливерпуля»
Англия
22 июня 2022, 17:59 | Обновлено 22 июня 2022, 19:21
692
0

Юрген КЛОПП: «Мане является иконой Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» – о трансфере подопечного в «Баварию»

22 июня 2022, 17:59 | Обновлено 22 июня 2022, 19:21
692
0
Юрген КЛОПП: «Мане является иконой Ливерпуля»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход Садио Мане в мюнхенскую «Баварию».

«Это важный момент. Нет смысла пытаться делать вид, что нет. Один из величайших игроков «Ливерпуля» уходит, и мы должны признать, насколько это важно. Он уходит с нашей благодарностью и любовью. Он уходит с гарантированным статусом среди великих. И, да, он уходит в тот момент, когда он является одним из лучших игроков в мировом футболе.

Но мы не должны зацикливаться на том, что мы сейчас теряем, вместо этого праздновать то, что мы имели честь иметь. Голы, которые он забил, трофеи, которые он выиграл; легенда, конечно, но и современная икона «Ливерпуля»», - сказал Клопп.

По теме:
Бавария: «Мы ждем Левандовски в команде в первой день предсезонки»
Садио МАНЕ: «У меня не было сомнений в переходе в Баварию»
Жан-Пьер Папен: единственный официально признанный гений Лиги 1 до Месси
Юрген Клопп Ливерпуль Бавария Садио Мане
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Ливерпуль
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нидерландский топ-клуб проявляет интерес к защитнику Шахтера
Футбол | 22 июня 2022, 16:43 0
Нидерландский топ-клуб проявляет интерес к защитнику Шахтера
Нидерландский топ-клуб проявляет интерес к защитнику Шахтера

Марлон может продолжить карьеру в ПСВ

Сергей СИДОРЧУК: «Ситуация между Луческу и ультрас - моя ошибка»
Футбол | 21 июня 2022, 19:52 2
Сергей СИДОРЧУК: «Ситуация между Луческу и ультрас - моя ошибка»
Сергей СИДОРЧУК: «Ситуация между Луческу и ультрас - моя ошибка»

Игроку не удалось создать возможность для диалога

ВИДЕО. Не могли оторваться. Долгая дуэль взглядов Усика и Джошуа
Бокс | 21.06.2022, 18:45
ВИДЕО. Не могли оторваться. Долгая дуэль взглядов Усика и Джошуа
ВИДЕО. Не могли оторваться. Долгая дуэль взглядов Усика и Джошуа
АЛИЕВ: «Ракицкий хотел идти воевать. Он очень помог нам с дронами»
Футбол | 22.06.2022, 06:00
АЛИЕВ: «Ракицкий хотел идти воевать. Он очень помог нам с дронами»
АЛИЕВ: «Ракицкий хотел идти воевать. Он очень помог нам с дронами»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Работал в УАФ только для того, чтобы принять сборную»
Футбол | 22.06.2022, 10:59
Мирон МАРКЕВИЧ: «Работал в УАФ только для того, чтобы принять сборную»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Работал в УАФ только для того, чтобы принять сборную»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛЬЮИС: «Виталий Кличко участвует в самой большой битве в своей жизни»
ЛЬЮИС: «Виталий Кличко участвует в самой большой битве в своей жизни»
22.06.2022, 13:11
Бокс
Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог
Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог
21.06.2022, 15:14 8
Футбол
ВИДЕО. Беспилотник-камикадзе ударил по НПЗ в Ростовской области
ВИДЕО. Беспилотник-камикадзе ударил по НПЗ в Ростовской области
22.06.2022, 12:40 3
Война
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
21.06.2022, 12:28 14
Футбол
Арбитр ФИФА рассказал, почему Матеу Лаос не поставил пенальти на Ярмоленко
Арбитр ФИФА рассказал, почему Матеу Лаос не поставил пенальти на Ярмоленко
22.06.2022, 13:04 6
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик слишком умный для Джошуа»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик слишком умный для Джошуа»
21.06.2022, 06:00 2
Бокс
Все из-за россии. Мацея Рыбуса исключили из сборной Польши
Все из-за россии. Мацея Рыбуса исключили из сборной Польши
20.06.2022, 16:50 2
Футбол
Украина узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21
Украина узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21
21.06.2022, 14:12 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем