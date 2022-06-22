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Украина. Премьер лига
22 июня 2022, 17:57 | Обновлено 22 июня 2022, 18:06
1073
0

Кривбасс провел первую тренировку под руководством Вернидуба

Новичок УПЛ приступил к работе под присмотром нового наставника

22 июня 2022, 17:57 | Обновлено 22 июня 2022, 18:06
1073
0
Кривбасс провел первую тренировку под руководством Вернидуба
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Во вторник «Кривбасс» провел первую тренировку под руководством нового главного тренера - Юрия Вернидуба. Коллектив впервые с начала полномасштабной войны собрался в Кривом Роге и начал первый 12-дневный сбор.

Пресс-служба «Кривбасса» сообщает, что с командой занимались новички, однако их имена не раскрывает. Известно, что из игроков, защищавших цвета будущего участника УПЛ, остались защитники Иван Зотько, Дмитрий Семенив, полузащитники Вячеслав Рябов, Никита Татарков, нападающие Роман Дебелко и Алексей Хобленко.

В ближайшее время присоединятся голкипер Богдан Сарнавский и хавбек Тимур Кораблин. Кроме того, работали вместе с коллективом исполнители, которые до этого выступали в аренде или в клубной академии: Глеб Попчук, Иван Козак, Максим Мысляй, Денис Шевченко, Ярослав Гокал и Дмитрий Чудак.

Первые три дня «Кривбасс» будет проводить по одному занятию в день.

Ранее мы сообщали, что Юрий Вернидуб указом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного переведен служить в Кривой Рог. 56-летний наставник будет совмещать работу тренера со службой в ВСУ.

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Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб
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Источник ФК Кривбасс
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