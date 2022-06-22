Садио МАНЕ: «У меня не было сомнений в переходе в Баварию»
Звездный форвард – о своем трансфере
Сенегальский форвард Садио Мане прокомментировал свой трансфер из «Ливерпуля» в «Баварию»:
«Я очень счастлив наконец-то быть в «Баварии». Мы много общались, и с самого начала я почувствовал большой интерес со стороны этого большого клуба, поэтому у меня не было сомнений. Это подходящее время такого испытания.
Хочу многого добиться с этим клубом, и в Европе тоже. Когда я играл за «Зальцбург», часто смотрел матчи «Баварии». Мне очень нравится этот клуб».
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