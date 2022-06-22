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  4. Садио МАНЕ: «У меня не было сомнений в переходе в Баварию»
Германия
22 июня 2022, 17:35 |
198
0

Садио МАНЕ: «У меня не было сомнений в переходе в Баварию»

Звездный форвард – о своем трансфере

22 июня 2022, 17:35 |
198
0
Садио МАНЕ: «У меня не было сомнений в переходе в Баварию»
ФК Бавария

Сенегальский форвард Садио Мане прокомментировал свой трансфер из «Ливерпуля» в «Баварию»:

«Я очень счастлив наконец-то быть в «Баварии». Мы много общались, и с самого начала я почувствовал большой интерес со стороны этого большого клуба, поэтому у меня не было сомнений. Это подходящее время такого испытания.

Хочу многого добиться с этим клубом, и в Европе тоже. Когда я играл за «Зальцбург», часто смотрел матчи «Баварии». Мне очень нравится этот клуб».

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ОФИЦИАЛЬНО. Садио Мане – игрок Баварии
Садио Мане Бавария
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Источник ФК Бавария
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