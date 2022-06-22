Руслан РОТАНЬ: «Словакия – крепкая команда, много забивает»
Наставник сборной Украины U-21 – о сопернике по плей-офф квалификации Евро-2023
Главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2023. Напомним, нашей сборной предстоит сыграть со словаками.
«Словакия - достаточно крепкая команда. Мы уже с ними играли на турнире в Анталии и проиграли - 2:3, побеждая по ходу матча - 2:0. То, что это очень результативная команда, это сразу бросается в глаза. На этом турнире у них в группе были испанцы, которым они два раза проиграли со счетом 2:3.
Они много забивают. В отборочном цикле они забили 18 мячей. Но в то же время они много пропускают. Соперник достойный, мы их уважаем и будем готовиться к противостоянию», - подытожил Ротань.
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