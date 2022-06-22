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Молодежные турниры
22 июня 2022, 17:28 | Обновлено 22 июня 2022, 17:57
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0

Руслан РОТАНЬ: «Словакия – крепкая команда, много забивает»

Наставник сборной Украины U-21 – о сопернике по плей-офф квалификации Евро-2023

22 июня 2022, 17:28 | Обновлено 22 июня 2022, 17:57
115
0
Руслан РОТАНЬ: «Словакия – крепкая команда, много забивает»
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2023. Напомним, нашей сборной предстоит сыграть со словаками.

«Словакия - достаточно крепкая команда. Мы уже с ними играли на турнире в Анталии и проиграли - 2:3, побеждая по ходу матча - 2:0. То, что это очень результативная команда, это сразу бросается в глаза. На этом турнире у них в группе были испанцы, которым они два раза проиграли со счетом 2:3.

Они много забивают. В отборочном цикле они забили 18 мячей. Но в то же время они много пропускают. Соперник достойный, мы их уважаем и будем готовиться к противостоянию», - подытожил Ротань.

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Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21 сборная Словакии по футболу U-21
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Источник Футбол 1/2/3
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