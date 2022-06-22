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  4. Руслан РОТАНЬ: «Попадание на Евро-2023 нужно и для бойцов на фронте»
Молодежные турниры
22 июня 2022, 16:15 | Обновлено 22 июня 2022, 16:22
98
0

Руслан РОТАНЬ: «Попадание на Евро-2023 нужно и для бойцов на фронте»

Наставник сборной Украины U-21 высказался о результатах жеребьевки плей-офф отбора

22 июня 2022, 16:15 | Обновлено 22 июня 2022, 16:22
98
0
Руслан РОТАНЬ: «Попадание на Евро-2023 нужно и для бойцов на фронте»
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань прокомментировал результаты жеребьевки раунда плей-офф квалификации Евро-2023, где его команда сыграет против Словакии.

«Что означает Евро-2023 для меня? Надо понимать, в какой ситуации наша страна. У нас идет война. Эти победы и попадание на Евро - это, прежде всего, для страны. Эта победа нужна для имиджа на всех фронтах - как для бойцов на фронте, так и для спортсменов.

Разговаривал с руководством, чтобы мы готовились и сыграли в Польше. Там много переселенцев, и они однозначно нас поддержат. Будем просить, чтобы матч был сыгран в Польше.

Нужно, чтобы начался наш чемпионат. Тяжело ребятам, потому что нет игрового тонуса. Кровь из носу нужно, чтобы начался наш чемпионат. Будем следить за новыми талантами. Я думаю, что главный костяк у нас есть. Это ребята, которые прошли весь отбор к Евро 2023», - подытожил Ротань.

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Источник Футбол 1/2/3
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