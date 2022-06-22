Истборн. Определилась следующая соперница Костюк

Стала известна следующая соперница Марты Костюк на травяном турнире WTA в Истборне (Великобритания). Ею стала хозяйка кортов Хэрриет Дарт, которая в трех сетах обыграла Жиль Тайхманн.

Матч начинался вчера, но был доигран только сегодня. Суммарно поединок продолжался 2 часа и 55 минут.

1/16 финала

Жиль Тайхманн (Швейцария, 10) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 6:7 (7), 6:4, 3:6

Матча 1/8 финала между Костюк и Дарт состоится уже сегодня, 22 июня. Вчера Костюк обыграла Барбору Крейчикову.