Истборн. Определилась следующая соперница Костюк
Украинка сыграет с Хэрриет Дарт
Стала известна следующая соперница Марты Костюк на травяном турнире WTA в Истборне (Великобритания). Ею стала хозяйка кортов Хэрриет Дарт, которая в трех сетах обыграла Жиль Тайхманн.
Матч начинался вчера, но был доигран только сегодня. Суммарно поединок продолжался 2 часа и 55 минут.
1/16 финала
Жиль Тайхманн (Швейцария, 10) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 6:7 (7), 6:4, 3:6
Матча 1/8 финала между Костюк и Дарт состоится уже сегодня, 22 июня. Вчера Костюк обыграла Барбору Крейчикову.
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