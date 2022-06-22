Италия22 июня 2022, 15:31 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина продлила контракт с главным тренером
Винченцо Итальяно останется в клубе
22 июня 2022, 15:31 |
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«Фиорентина» официально сообщила о продлении контракта с главным тренером команды Винченцо Итальяно. Соглашение рассчитано до лета 2024 года с опцией продления еще на год.
Итальяно возглавил «Фиорентину» летом 2021 года, когда покинул «Специю». В сезоне 2021/2022 «Фиалки» финишировали седьмыми в Серии А и отобрались в Лигу конференций.
Ранее сообщалось о том, что «Фиорентина» интересуется полузащитником «Ювентуса».
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