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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина продлила контракт с главным тренером
Италия
22 июня 2022, 15:31 |
220
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина продлила контракт с главным тренером

Винченцо Итальяно останется в клубе

22 июня 2022, 15:31 |
220
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина продлила контракт с главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Итальяно

«Фиорентина» официально сообщила о продлении контракта с главным тренером команды Винченцо Итальяно. Соглашение рассчитано до лета 2024 года с опцией продления еще на год.

Итальяно возглавил «Фиорентину» летом 2021 года, когда покинул «Специю». В сезоне 2021/2022 «Фиалки» финишировали седьмыми в Серии А и отобрались в Лигу конференций.

Ранее сообщалось о том, что «Фиорентина» интересуется полузащитником «Ювентуса».

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Источник ФК Фиорентина
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