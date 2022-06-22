ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина продлила контракт с главным тренером

«Фиорентина» официально сообщила о продлении контракта с главным тренером команды Винченцо Итальяно. Соглашение рассчитано до лета 2024 года с опцией продления еще на год.

Итальяно возглавил «Фиорентину» летом 2021 года, когда покинул «Специю». В сезоне 2021/2022 «Фиалки» финишировали седьмыми в Серии А и отобрались в Лигу конференций.

Ранее сообщалось о том, что «Фиорентина» интересуется полузащитником «Ювентуса».