Фиорентина близка к подписанию хавбека Ювентуса

«Фиорентина» активно работает над усилением линии полузащиты команды после отказа от выкупа арендованного у «Арсенала» Лукаса Торрейры.

«Фиалки» обратили свое внимание на полузащитника «Ювентуса» Роландо Мандрагору, который провел прошлый сезон в аренде в «Торино». «Фиорентина» предлагает за 24-летнего итальянского хавбека 10 миллионов евро – это больше, чем тот же «Торино».

В сезоне 2021/2022 на счету Мандрагоры 1 гола 2 ассиста в 23 матчах за «Торино» во всех турнирах.