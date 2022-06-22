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  4. Фиорентина близка к подписанию хавбека Ювентуса
Италия
22 июня 2022, 13:31 | Обновлено 22 июня 2022, 13:32
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Фиорентина близка к подписанию хавбека Ювентуса

Роландо Мандрагора может продолжить карьеру во Флоренции

22 июня 2022, 13:31 | Обновлено 22 июня 2022, 13:32
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Фиорентина близка к подписанию хавбека Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Роландо Мандрагора

«Фиорентина» активно работает над усилением линии полузащиты команды после отказа от выкупа арендованного у «Арсенала» Лукаса Торрейры.

«Фиалки» обратили свое внимание на полузащитника «Ювентуса» Роландо Мандрагору, который провел прошлый сезон в аренде в «Торино». «Фиорентина» предлагает за 24-летнего итальянского хавбека 10 миллионов евро – это больше, чем тот же «Торино».

В сезоне 2021/2022 на счету Мандрагоры 1 гола 2 ассиста в 23 матчах за «Торино» во всех турнирах.

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Фиорентина Ювентус Торино трансферы трансферы Серии A Роландо Мандрагора
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Источник Corriere dello Sport
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