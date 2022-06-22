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  4. Катарина Завацкая – Робин Андерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
22 июня 2022, 14:52 |
482
0

Катарина Завацкая – Робин Андерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Уимблдона

22 июня 2022, 14:52 |
482
0
Катарина Завацкая – Робин Андерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

22 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№229 WTA) стартует в квалификации Уимблдона.

В первом круге отбора украинка сразится против 11-й сеяной Робин Андерсон из США (№164 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на корте №13 после матча Сунь – Грей. Ориентировочное Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Далее по сетке Мариам Болквадзе (№189 WTA) или Яна Фетт (№254 WTA).

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Катарина Завацкая смотреть онлайн Уимблдон-2022 Робин Андерсон
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Источник Sport.ua
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