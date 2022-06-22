Катарина Завацкая – Робин Андерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Уимблдона
22 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№229 WTA) стартует в квалификации Уимблдона.
В первом круге отбора украинка сразится против 11-й сеяной Робин Андерсон из США (№164 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на корте №13 после матча Сунь – Грей. Ориентировочное Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Далее по сетке Мариам Болквадзе (№189 WTA) или Яна Фетт (№254 WTA).
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