Катарина Завацкая – Робин Андерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№229 WTA) стартует в квалификации Уимблдона.

В первом круге отбора украинка сразится против 11-й сеяной Робин Андерсон из США (№164 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на корте №13 после матча Сунь – Грей. Ориентировочное Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Далее по сетке Мариам Болквадзе (№189 WTA) или Яна Фетт (№254 WTA).

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