Испания22 июня 2022, 14:24 |
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ВИДЕО. Как хорошо Рюдигер знает Реал
Немецкий защитник перешел в «Реал» из «Челси»
22 июня 2022, 14:24 |
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В этом ролике вы узнаете, насколько хорошо новичок мадридского «Реала» Антонио Рюдигер знает свой новый клуб:
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