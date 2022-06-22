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  4. ВИДЕО. Как хорошо Рюдигер знает Реал
Испания
22 июня 2022, 14:24 |
102
0

ВИДЕО. Как хорошо Рюдигер знает Реал

Немецкий защитник перешел в «Реал» из «Челси»

22 июня 2022, 14:24 |
102
0
ВИДЕО. Как хорошо Рюдигер знает Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

В этом ролике вы узнаете, насколько хорошо новичок мадридского «Реала» Антонио Рюдигер знает свой новый клуб:

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Антонио Рюдигер Реал Мадрид видео
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