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Уимблдон
22 июня 2022, 14:07 |
141
0

Дарья Снигур – Тимеа Бабош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Уимблдона

22 июня 2022, 14:07 |
141
0
Дарья Снигур – Тимеа Бабош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

22 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) продолжит борьбу в квалификации Уимблдона.

Во втором круге отбора седьмая сеяная украинка сразится против Тимеи Бабош из Венгрии (№294 WTA). Встреча состоится третьим запуском на первом корте после матча с участием Ильи Марченко. Ориентировочное Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Далее по сетке Джейми Лёб (№216 WTA) или Фернанда Контрерас Гомес (№157 WTA).

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смотреть онлайн Дарья Снигур Уимблдон-2022 Тимеа Бабош
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Источник Sport.ua
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