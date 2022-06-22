Дарья Снигур – Тимеа Бабош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Уимблдона
22 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) продолжит борьбу в квалификации Уимблдона.
Во втором круге отбора седьмая сеяная украинка сразится против Тимеи Бабош из Венгрии (№294 WTA). Встреча состоится третьим запуском на первом корте после матча с участием Ильи Марченко. Ориентировочное Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Далее по сетке Джейми Лёб (№216 WTA) или Фернанда Контрерас Гомес (№157 WTA).
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