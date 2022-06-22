Максим ЛЕВИЦКИЙ: «Если бы у Кадырова был пистолет, выстрелил бы в сестру»

Бывший голкипер сборной Украины львиную долю игровой карьеры провел в россии, куда перебрался из симферопольской «Таврии». В 2007 году Максим Левицкий выступал в составе грозненского Терека.

«В Грозном я был всего дважды – нас привезли туда на празднование выхода в Высшую лигу. А так мы жили в Кисловодске. Когда ты занят игрой в футбол, многое проходит мимо. Помню только один случай, когда я увидел отношение Кадырова к собственной сестре. На банкете к ней подошел третий вратарь «Терека», мой 19-летний коллега, отец которого являлся милицейским чиновником в Чечне. Сестре Кадырова в то время было лет 25.

Так вот, этот вратарь хотел потанцевать с ней, а она отказала. После этого Кадыров издал какую-то тираду на чеченском языке – я ее не понимаю. Но по побледневшему лицу девушки все стало очевидно. Она безропотно встала и пошла танцевать. Кто-то из пацанов из команды точно прокомментировал эту сцену: «Если бы у Кадырова был при себе пистолет, то выстрелил бы в нее», - рассказал Левицкий.

В сборной Украины Максим Левицкий выступал в 2000-2002 годах, сыграв 8 поединков.