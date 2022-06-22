Боруссия Дортмунд согласовала трансфер лидера Аякса

«Боруссия» Дортмунд согласовала условия трансфера форварда «Аякса» Себастьена Алле. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма трансфера составит 35 миллионов евро. Условия личного контракта с 28-летним ивуарийцем уже согласованы. Кроме «Боруссии», на Алле также претендовала «Бавария».

В сезоне 2021/2022 на счету Алле 34 гола и 9 ассистов в 42 матчах за «Аякс» во всех турнирах.