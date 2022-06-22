Германия22 июня 2022, 13:47 | Обновлено 22 июня 2022, 13:49
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Боруссия Дортмунд согласовала трансфер лидера Аякса
Себастьен Алле продолжит карьеру в Германии
22 июня 2022, 13:47 | Обновлено 22 июня 2022, 13:49
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«Боруссия» Дортмунд согласовала условия трансфера форварда «Аякса» Себастьена Алле. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сумма трансфера составит 35 миллионов евро. Условия личного контракта с 28-летним ивуарийцем уже согласованы. Кроме «Боруссии», на Алле также претендовала «Бавария».
В сезоне 2021/2022 на счету Алле 34 гола и 9 ассистов в 42 матчах за «Аякс» во всех турнирах.
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